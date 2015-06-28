مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تنضم لمفاوضات النووي الإيراني

وصلت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيينا فيديريكا موغيريني إلى العاصمة النمساوية، لتنضم إلى وفد مجموعة 5+1 الذي يجري المفاوضات الدائرة حاليا مع إيران من أجل التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

وتلتقي “موغيريني” بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري عقب انتهائه من جلسة المفاوضات التي يجريها مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وتأتي هذه التحركات في إطار تخطي العقبات التي تعرقل التوصل الى الاتفاق النهائي المقرر يوم الثلاثاء المقبل، الذي تشير توقعات كثيرة بأنه سيمتد الى ما بعد الموعد المحدد.

وانضم الوفد الصيني ممثلاً في نائب وزير الخارجية الى مباحثات فيينا حول برنامج إيران النووي ضمن مجموعة 5+1 المشاركة في المفاوضات.

وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قد وصل الى فيينا يوم أمس واضعا أمام الوفد الإيراني ثلاثة شروط ضرورية لا يمكن دونها التوصل الى اتفاق شامل ونهائي.

بي بي سي