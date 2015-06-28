السيطرة على حريق مخزن بمدرسة مهجورة بقرية بليفيا ببني سويف‎

تابع المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف إخماد حريق بمخزن مدرسة مهجورة بقرية بليفيا تستخدم لتخزين الأخشاب الخاصة بالمقاعد والأبواب تابعة لإدارة بني سويف التعليمية.

وكلف المحافظ اللواء أحمد رضا الديب السكرتير العام المساعد ، والعميد أحمد عيطة رئيس مدينة بني سويف بالتواجد في مكان الحريق لمتابعة عملية الإخماد والتأكد من السيطرة الكاملة عليه.

من جانبه أكد السكرتير العام المساعد أنه بمتابعة الحادث من خلال غرفة العمليات والتواجد بموقع الحادث تبين نشوب الحريق بالكهنة والمقاعد الخشبية بمخزن المدرسة المهجورة ، مشيرا إلى قيام الحماية المدنية بالدفع ب 13 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ، فضلاً عن الدفع بسيارتي إطفاء من قاعدة بني سويف الجوية، وتمت السيطرة عليه تماما دون حدوث خسائر بشرية أو إصابات.