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206 حالة غش منذ بداية امتحانات التعليم المفتوح بجامعة بني سويف‎

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206 حالة غش منذ بداية امتحانات التعليم المفتوح بجامعة بني سويف‎ 206 حالة غش منذ بداية امتحانات التعليم المفتوح بجامعة بني سويف‎

أكد أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف أن الجامعة تشهد هدوءًا وانتظاما في أعمال الامتحانات في مختلف برامج التعليم المفتوح فيما يواصل أفراد الأمن الإداري عملهم لتأمين الأفراد والمنشآت وسط تشديدات أمنية على بوابات الجامعة وأن أعمال الامتحانات قد سجلت هدوءًا ملحوظا إلا أن هناك بعض حالات الغش حيث تم ضبط (206) حالة غش حتى الآن.

وصرح الدكتور أحمد عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم ضبط (53) حالة غش في برنامج كلية التجارة و(143) حالة غش في برنامج كلية الحقوق و(7) حالات غش ببرنامج الإعلام وثلاث حالات ببرامج كلية الاداب حيث تنوعت وسائل الغش مابين النقل من ورق خارجي واستخدام الهاتف المحمول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع حالات الغش

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