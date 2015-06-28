مصرع وإصابة شخصين سقطا من قطار بسوهاج‎

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطار من مركز شرطة سوهاج من مستشفي سوهاج العام بوصول كلاً من حسن سليمان زكي دياب سن25 حاصل علي دبلوم – ويقيم بناحية الشعانية ” مركز نجع حمادي ” قنا ” جثة هامدة ، وربيع السيد علي السيد سن 17 عامل – ويقيم بذات الناحية مصاباً ” بكسور بالقدم اليمني واليسري ” .

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء استقلال المذكورين القطار رقم 980 [ القاهرة - أسوان ] وحال مرور القطار بمحطة سكة حديد بلصفورة وحال تواجدهما علي باب القطار سقطا علي رصيف المحطة مما نتج عنه وفاة الأول وإصابة الثاني بسؤال [ أحد مستقلي القطار - شاهد واقعة ] أيد ما جاء بالفحص.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية في الواقعه وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4117 إداري المركز لسنة 2015 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.