سفير بريطانيا: لن نترك مصر تواجه مخاطر الإرهاب وحدها

أكد السفير البريطانى لدى القاهرة جون كاسن، أن بلاده لن تترك مصر تواجه مخاطر الإرهاب وحدها، قائلاً فى بيان له اليوم: "إن التهديد الإرهابى للعبوات الناسفة التى يواجهها الجنود المصريون فى سيناء، هو ذات التهديد الذى واجهه الجنود البريطانيون فى أفغانستان لسنوات عديدة".

وأضاف كاسن فى بيان السفارة البريطانية: "من الجيد أن الخبراء البريطانيين والمصريين يتبادلون مهاراتهم وخبراتهم المهنية لهزيمة هذا الخطر المحدق.. ونحن لن نترك مصر تواجه هذا العنف الإجرامى وحدها".

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