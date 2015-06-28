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سفير بريطانيا: لن نترك مصر تواجه مخاطر الإرهاب وحدها

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سفير بريطانيا: لن نترك مصر تواجه مخاطر الإرهاب وحدها سفير بريطانيا: لن نترك مصر تواجه مخاطر الإرهاب وحدها
أكد السفير البريطانى لدى القاهرة جون كاسن، أن بلاده لن تترك تواجه مخاطر الإرهاب وحدها، قائلاً فى بيان له اليوم: "إن التهديد الإرهابى للعبوات الناسفة التى يواجهها الجنود المصريون فى سيناء، هو ذات التهديد الذى واجهه الجنود البريطانيون فى أفغانستان لسنوات عديدة".

وأضاف كاسن فى بيان السفارة البريطانية: "من الجيد أن الخبراء البريطانيين والمصريين يتبادلون مهاراتهم وخبراتهم المهنية لهزيمة هذا الخطر المحدق.. ونحن لن نترك مصر تواجه هذا العنف الإجرامى وحدها".
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