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الحبس سنة لمخرج وبطلة كليب "سيب إيدى" بتهمة التحريض على الفسق

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الحبس سنة لمخرج وبطلة كليب "سيب إيدى" بتهمة التحريض على الفسق الحبس سنة لمخرج وبطلة كليب "سيب إيدى" بتهمة التحريض على الفسق
قضت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار محمد الحسينى، بحبس المتهمة رضا الفولى بطلة كليب "سيب إيدى" ووائل صديق مخرج الكليب سنة مع الشغل.

كانت نيابة العجوزة برئاسة أحمد دبوس، وإشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، أحالت "رضا الفولى" ومخرج الكليب والموديل للمحاكمة العاجلة أمام الجنح بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى مباحث الآداب إخطارًا من النيابة، بضبط وإحضار المتهمة بتصوير كليب يحوى مشاهد ساخنة وخارجة وفاضحة، فتشكل فريق بحث وتحرى وفور تحديد موقع المتهمة تحركت مأمورية وضبطت المتهمة وبصحبتها ممثل داخل إحدى "كافيتيريات" المهندسين.

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مصر 365

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