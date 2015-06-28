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محمد بن راشد يأمر بصرف رواتب موظفي حكومة دبي قبل العيد

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محمد بن راشد يأمر بصرف رواتب موظفي حكومة دبي قبل العيد محمد بن راشد يأمر بصرف رواتب موظفي حكومة دبي قبل العيد

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بصرف راتب موظفي حكومة دبي لشهر يوليو 2015 قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وقد باشرت حكومة دبي على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر سموّه، حيث من المنتظر صرف راتب الشهر المقبل يوم الرابع عشر من يوليو، أي قبل أيام من حلول عيد الفطر السعيد.

وتوجّه عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لهذه اللفتة الكريمة التي تؤكد حرص سموه على تمكين موظفي حكومة دبي من تلبية كافة متطلبات أسرهم وعائلاتهم قبيل حلول العيد، بما لذلك من أثر في إدخال البهجة والسرور عليهم وزيادة فرحتهم بالعيد، مبتهلاً إلى الله عزّ وجلّ أن يُعيد هذه المناسبة على دولتنا الغالية قيادةً وشعباً بكل الخير واليمن والبركات. 
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