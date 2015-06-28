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11 أكتوبر.. الحكم في دعوى غلق قناة “فلول”

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11 أكتوبر.. الحكم في دعوى غلق قناة “فلول” 11 أكتوبر.. الحكم في دعوى غلق قناة “فلول”

سما المصرى

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز دعوى غلق قناة فلول الفضائية، للحكم جلسة 11 أكتوبر المقبل وتقديم المذكرات.

كان مصطفى شعبان المحامي، أقام دعوى حملت رقم 32347 لسنة 68 ق، واختصم فيها كلًا من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الاستثمار.

وجاء بصحيفة الدعوى، أن القناة المطلوب غلقها التي أسستها الراقصة سما المصري، تمارس أفعالًا منافية لقيم المجتمع وثقافته، وتعرض أمورًا وصلت للإيحاءات الجنسية.

وكانت المحكمة كلفت نايل سات، بإعداد تقرير فني حول مدى إمكانية وقف بث القناة من على قمر نور سات.

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