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بريطانيا تحذر تونس من تجدد الهجمات الإرهابية على المنتجعات السياحية

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بريطانيا تحذر تونس من تجدد الهجمات الإرهابية على المنتجعات السياحية بريطانيا تحذر تونس من تجدد الهجمات الإرهابية على المنتجعات السياحية

الهجوم على مدينة سوسة التونسية

حذرت بريطانيا السلطات التونسية من تجدد الهجمات على المنتجعات السياحية، بعد أن قتل مسلح 39 شخصا بينهم 15 بريطانيا على الأقل في أسوأ هجوم من نوعه في تاريخ تونس الحديث في مدينة سوسة.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في تحديث لنصائح السفر على موقعها على الإنترنت الليلة الماضية أن الهجمات ربما نفذها “أفراد غير معروفين للسلطات استلهموا أفعالهم من جماعات إرهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وكتب وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون ووزير الخارجية فيليب هاموند في مقالين صحفيين منفصلين، اليوم الأحد، أن جرائم القتل في تونس ستكون عاملا في رسم سياسات الدفاع والأمن في بريطانيا هذا العام، وستقوي عزم لندن على التصدي لما وصفاه بـ “الخطاب السام للتطرف الإسلامي”.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد البريطانيين الذين تأكد مقتلهم في الهجوم إذ أن بعض السياح البريطانيين في تونس ما زالوا مفقودين.

ومن المقرر أن يعود كثير من البريطانيين إلى بلادهم، اليوم الأحد، بعد أن قطعوا عطلتهم في تونس.

رويترز

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