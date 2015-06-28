مريم صالح تقدم مشروعها الغنائي “حلاويلا” بالجريك كامبس الجمعة

تقدم المطربة مريم صالح مجموعة من أشهر أغانى الشيخ “إمام ” برؤية جديدة بالتعاون مع منتج الموسيقى الإلكترونية زيد حمدان،وذلك بالحفل المقام التاسعه ونصف مساء الجمعه3يوليو بالجريك كامبس.

الحفل يقام ضمن فعاليات مهرجان “حى”،ويشارك بالعزف مع مريم وزيد حمدان،عازف الجيتار مارك قدسي،وأنطوني أبي نادر”على ألة الدرامز”.، ويقدمون مجموعة من الأغانى الكلاسيكية برؤية موسيقية حديثة ، بالإضافة إلى روائع الشيخ إمام،وأخرى من تأليف مريم وزيد حمدان.

ويأتي هذا الحفل إستكمالا لسلسلة من الحفلات التي تحييها مريم بصحبة الموسيقار اللبناني زيد حمدان، بمشروعهما المشترك “حلاويلا”،والتى بدات بجولة فنية فى فرنسا وألمانيا والعديد من دول أوروبا .