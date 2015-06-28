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"المرور" يضبط 1187 مخالفة متنوعة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى

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"المرور" يضبط 1187 مخالفة متنوعة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى "المرور" يضبط 1187 مخالفة متنوعة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى
وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء سعيد طعيمة، مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن (القاهرة، الجيزة، القليوبية) عدة حملات على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 1187 مخالفة مرورية متنوعة منها تم رصد 142 مخالفات مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 62 مخالفة مرورية بالقاهرة، 212 مخالفة مرورية بالجيزة، 771 مخالفة مرورية بالقليوبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كل صور الإخلال بالقانون.

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مصر 365