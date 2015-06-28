الداخلية تلاحق مرتكبى جرائم الاتصالات فى حملة بـ4 محافظات

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة على شركات الاتصالات بمحافظات الإسكندرية، الغربية، البحر الأحمر، الدقهلية، لضبط المخالفات وجرائم الاتصالات.

وأسفرت الحملات عن ضبط 5 محلات تبيع خطوط هواتف محمولة بدون عقود "66 خط موبينيل – 85 خط فودافون"، كما أسفرت عن ضبط هاتف محمول مبلغ بسرقته، وتم تحصيل مبالغ مالية من مشترك التليفون، وضبط 10 مشتركين تليفونات أضروا بمستحقات الشركة.

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