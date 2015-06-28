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ضبط 1728صاروخا وألعابا نارية محدثة للصوت والشرر بالمحلة

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ضبط 1728صاروخا وألعابا نارية محدثة للصوت والشرر بالمحلة ضبط 1728صاروخا وألعابا نارية محدثة للصوت والشرر بالمحلة
تمكن ضباط قسم مباحث بالمحلة وسمنود، من ضبط 1728صاروخا وألعابا نارية محدثة للصوت والشرر بحوزة صاحب كشك بمنطقة محب أول المحلة قبل بيعها للجمهور.

وكانت معلومات قد وردت للمقدم حسام الغريب رئيس مباحث التموين بالمحلة وسمنود بقيام
>شعبان. ص .م .م 51سنة صاحب كشك بشارع محب أول المحلة بتجميع كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظورة الاتجار بها، لخطورتها على مستخدميها، وخاصة الأطفال، وبتقنين الإجراءات تم استهداف الكشك وضبط (1728) صاروخا وألعابا نارية البعض منها متعدد الطلقات والبعض الآخر محدث للصوت، واعترف المتهم بملكيته للمضبوطات بقصد البيع، تحرر المحضر 7556 جنح قسم أول المحلة قام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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