محلب: إنتاج الألواح الشمسية بـ"العربية للتصنيع" يخدم الدولة فى الطاقة

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إن افتتاح خط إنتاج جديد للألواح الشمسية الفوتو فولتية، أمر فى غاية الأهمية، ويصب فى مصلحة مؤسسات الدولة المصرية، ويتماشى مع خطتها فى إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشاد المهندس إبراهيم محلب على هامش افتتاح خط إنتاج جديد للألواح الشمسية بجهود الهيئة العربية للتصنيع فى إنتاج الألواح الشمسية، مؤكدًا أن خط الإنتاج الذى تم افتتاحه اليوم يعمل وفق تقنيات عالية، وبه تعميق كبير للصناعة المصرية، بالإضافة إلى العمالة المصرية والإدارة التى تقدر قيمة الوطن ومؤسسات الدولة بإدارة مصرية، تعى جيدا احتياجات الوطن وتلبى ما تحتاج إليه الدولة، لافتا إلى أن الحكومة بلا شك تعطى أولوية للصناعات المصرية، والمكون المحلى.

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