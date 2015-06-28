إضاءة أول قرية على مستوى الجمهورية بالطاقة الشمسية فى محافظة أسيوط

أعلنت محافظة أسيوط عن تركيب 800 وحدة للطاقة الشمسية بقرية نزلة باقور التابعة لمركز أبوتيج بالتعاون مع شركة بيبسيكو ومؤسسة مصر الخير لتكون أول قرية على مستوى الجمهورية تقوم بتوفير الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية .

وأكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على أهمية التواصل والتعاون بين المنظمات والمؤسسات الحكومية والهيئات والجمعيات الأهلية لتقديم خدمات للمواطن فى كافة ربوع المحافظة، مشيداً بتنفيذ مثل هذه الخدمات التى تمس المواطنين وحياتهم خاصة توفير الطاقة الكهربائية للقرى الفقيرة بصعيد مصر وترشيد كمية كبيرة من الكهرباء المستخدمة فى الإنارة .

وأشار المحافظ إلى ضرورة أن تعمل المؤسسات المختلفة على توفير الطاقة الكهربائية خاصة باستخدام الطاقة الشمسية التى توفر استهلاك الكهرباء، موضحاً أن طبيعة عمل الوحدة المستخدمة يعتمد على تخزين الطاقة الشمسية واستغلالها فى عملية إلانارة خلال فترات الظلام .

وقال أحمد شوقى رئيس مركز ومدينة أبوتيج، إنه تم التنسيق مع مؤسسة مصر الخير وشركة بيبسيكو لتكون قرية باقور بمركز أبوتيج أول قرية فى الصعيد يتم بها تنفيذ فكرة "لتر بالنور" والتى أطلقها "ايلاك دياز" فلبينى الجنسية، وتم تكريمه على تلك الفكرة فى مؤتمر بأبو ظبى خلال الفترة الماضية، موضحاً أن الفكرة عبارة عن وضع لمبة داخل "لتر" بيبسى بعدد من المنازل، مشيراً إلى زرع 20عمود كهرباء يحمل وحدات الطاقة الشمسية لإنارة الشارع بالقرية .

وأشار "شوقي" إلى الاتفاق مع شركة بيبسيكو ومؤسسة مصر الخير على توفير عدد من الخدمات بالقرى الأكثر فقراً بالمركز (بنى سميع، الزيرة، الأقادمة) منها الاستمرار فى توصيل وتركيب كشافات ووحدات الإنارة بإستخدام الطاقة الشمسية لخدمة المواطنين بتلك القرى موضحاً أن الشركة قد وعدت بتنفيذ مشروعات أخرى كإحلال وتجديد لخطوط المياة القديمة بقرية نزلة باقور واستبدالها بشبكة مياه أرضية حديثة بتكلفة مبدئية مليون جنيه فضلاً عن تركيب 800وحدة إنارة بالطاقة الشمسية بمركز أبوتيج .



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