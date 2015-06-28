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زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شمال شرق الهند

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زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شمال شرق الهند زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شمال شرق الهند
ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر اليوم الأحد مقاطعة كوكراجهار بولاية آسام شمال شرق الهند ما أسفر عن إصابة شخصين.

وذكرت وكالة الأنباء /اندو ايشيان نيوز سيرفيس/ الهندية أن الزلزال هز أيضا شمال البنغال، لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أى إصابات أو أضرار فى الممتلكات.

وقال المركز الاقليمى للأرصاد الجوية فى جواهاتى إن الزلزال، الذى كان مركزه على بعد 20 كم من بلدة باسوجاون بولاية آسام، وقع صباح اليوم وكان على عمق 10 كيلومترات حيث تسبب فى إنهيار جدار فى منطقة كوكراجهار، ما أسفر عن إصابة شخصين وتدمير بعض الدراجات المتوقفة فى مكان قريب فى البلدة كما ظهرت تصدعات فى بعض المبانى وبعض أجزاء أخرى من الولاية.

وبالنسبة لشمال البنغال، شعر بالزلزال فى بعض المناطق، الأمر الذى تسبب فى ذعر المواطنيين وخروجهم من منازلهم لكنه لم ترد أى تقارير فورية عن حدوث وفيات أو أضرار فى الممتلكات.
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