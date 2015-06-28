بالفيديو.. مدرس جديد يعلم طالبات الثانوية العامة بالأغانى والـ«D.J»

على غرار عمر حامد، مدرس مادة علم النفس الذى ابتكر طريقة جديدة لتعليم فتيات المرحلة الثانوية دروسهن بالرقص، والأغانى، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو جديد لمدرس يدعى حسام هارون من الإسكندرية، يعلم طالبات الثانوية العامة عن طريق الأغانى آيضا مستخدما دى جى لتوصيل علمه لطالبات الثانوية العامة بشكل مختلف.

وأثار الفيديو جدلا كبيرا على مواقع التواصل بين رافض للفكرة من الأساس، كون المدرس فى مرتبة أعلى من الرقص والغناء وأن المنظومة تتبع وزارة التربية والتعليم، بينما أبدى البعض الآخر إعجابهم بالمدرس، حيث أكدت إحدى الطالبات أنه كان يدرس لها مادتى التاريخ والجغرافيا فى المرحلة الثانوية ونجحت فى تحقيق الدرجة كاملة، مؤكدا أن كثيرا من الطالبات التى تعلمن على يده حققن الدرجات النهائية، وأن أهالى الطالبات يطالبن المدرس بالاسم لتعليم بناتهن.