وزنك زاد من أول أسبوع.. نظام غذائى عشان تلحق نفسك باقى رمضان

غالبا ما تكون الموائد عامرة بالأصناف اللذيذة والمحمر و"المشمر" فى الأيام الأولى من شهر رمضان الفضيل، ما يوقع البعض فى شرك السمنة وزيادة الوزن السريع، خاصة لمن لدى أجسامهم قابلة سريعة للزيادة فى الوزن،وهنا على كل صائم أن يكون رقيب نفسه، ووزنه، وأن يتدارك أى زيادة فى الوزن خلال رمضان منذ البداية.

الدكتور معتز محمد أخصائى أمراض السمنة والنحافة، أكد على أن زيادة الوزن فى الأسبوع الأول من شهر رمضان أمر متوقع لدى البعض، نظرا للكثير من الممارسات الغذائية الخاطئة، فضلا عن الركون والكسل والاستسلام للخمول بعد تناول وجبة الإفطار، ونتيجة عدم تأقلم بعض الأجسام مع الصيام فى البداية واعتياده فيلجأ البعض للاستسلام لآلام الجسم والسهر والنوم فور تناول الطعام مباشرة.

وهنا ينصح محمد بضرورة أن يسرع الصائم بلحاق ما تبقى من أيام شهر رمضان المعظم، والبدء فى الخضوع لنظام غذائى للتخلص من الوزن الذى اكتسبه فى الأيام الأولى من الشهر، بمعادلة العناصر الغذائية فى طعامه وتقليل نسب الدهون بشكل ملحوظ، والبعد عن الطعام المقلى والتركيز على الأطعمة المشوية، ويقدم اخصائى السمنة نظاما غذائية يخلص الجسم من الوزن المكتسب أى أكثر من 5 كيلوجرامات خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان.

وينصح على الإفطار، بتناول قطعة من البروتين المشوى ويفضل السمك، أو اللحم الرومى الأبيض، أو الدجاج، بجانبه ملعقتين من المكرونة أو الأرز، وبجانبه مقدار قبضة اليد من لخضار المطهى سويته دون إضافة الملح، ويتناول الصائم بين الإفطار والسحور ما يعادل أكثر من 8 أكواب فأكثر من المياه، وفى السحور يفضل تناول الفاكهة بما لا يتخطى الـ3 ثمرات، إضافة إلى بعض الخضروات الورقية، ليصبح ميعاد تناول الزبادى بين الوجبتين الإفطار والسحور.

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