طرى على قلبك وخفف وزنك.. سلطة السى فود فسفور وطاقة

خلال الشهر الفضيل عليك أن تتخير الأصناف التى تمدك بالطاقة والنشاط والقوة، وتجنبك السمنة والكسل فى الوقت ذاته، الدكتورة رانيا شريف أخصائية التغذية العلاجية أوضحت أهمية اختيار الأصناف الصحية، التى تمد الجسم بالفيتامينات والعناصر والطاقة وتمكنه من تحمل الصيام لفترات طولية، وفى الوقت ذاته لا تزيد الوزن أو تحتوى على سعرات حرارية عالية.

سلطة السى فود "المأكولات البحرية" خيار مثالى لمن يريد مزيجا من الطاقة والرشاقة، هذا ما أكدت عليه رانيا، موضحة أن سلطة السى فود من السلطات غير الشائعة، على الرغم من فوائدها العظيمة وعناصرها الكثيرة، فهى سبب فى إمداد الصائم بالطاقة والقوة وعناصر الفسفور، وفى الوقت ذاته يمكنها أن تشعره بالشبع والامتلاء، فى الوقت ذاته الذى تشعر المعدة فيه بالراحة.

وتابعت أخصائية التغذية العلاجية مؤكدة على أن سلطة السى فود المكونة من شرائح الخس اللذيذ، مضاف إليها الجمبرى الطازج والمقلى فى نقاط من زيت الزيتون والثوم، ومضاف إليها الفلفل والليمون، دون إضافة الملح، وجبة مثالية للتغلب على الشعور بالامتلاء السيئ وعواقبه، إضافة إلى أنها سبب فى الشعور بالترطيب لكثرة الخس الذى تحتوى عليه كما أنها قليلة السعرات ولا ترفع الوزن، ويمكن إضافة قطع الكاليمارى أو السبيط القليلة للنحفاء، وراغبى المزيد من الطاقة.