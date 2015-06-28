أخبار عاجلة

في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم -
القبض على 3 طلاب بتهمة "القرصنة" على البنك الأهلي في الفيوم -
استعدادًا لعيد القيامة.. مدير أمن الإسكندرية يتفقد قوات تأمين الكنائس -
لماذا يحتفل المصريون بشم النسيم في اليوم التالي من عيد القيامة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بريطانيا تحذر من الهجمات المتشددة فى تونس

Google+ Print
بريطانيا تحذر من الهجمات المتشددة فى تونس بريطانيا تحذر من الهجمات المتشددة فى تونس
حذرت بريطانيا من أن متشددين قد يشنون المزيد من الهجمات على المنتجعات السياحية فى تونس بعد أن قتل مسلح 39 شخصا بينهم 15 بريطانيا على الأقل فى أسوأ هجوم من نوعه فى تاريخ تونس الحديث.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية فى تحديث لنصائح السفر على موقعها على الانترنت الليلة الماضية أن الهجمات ربما نفذها "أفراد غير معروفين للسلطات استلهموا أفعالهم من جماعات ارهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعى."

وكتب وزير الدفاع البريطانى مايكل فالون ووزير الخارجية فيليب هاموند فى مقالين صحفيين منفصلين اليوم الأحد أن جرائم القتل فى تونس ستكون عاملا فى رسم سياسات الدفاع والأمن فى بريطانيا هذا العام وستقوى عزم لندن على التصدى لما وصفاه بالخطاب السام للتطرف .

ومن المتوقع أن يرتفع عدد البريطانيين الذين تأكد مقتلهم فى الهجوم إذ أن بعض السياح البريطانيين فى تونس ما زالوا مفقودين ومن المقرر أن يعود كثير من البريطانيين إلى بلادهم اليوم الأحد بعد أن قطعوا عطلتهم فى تونس.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365