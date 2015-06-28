بريطانيا تحذر من الهجمات المتشددة فى تونس

حذرت بريطانيا من أن متشددين قد يشنون المزيد من الهجمات على المنتجعات السياحية فى تونس بعد أن قتل مسلح 39 شخصا بينهم 15 بريطانيا على الأقل فى أسوأ هجوم من نوعه فى تاريخ تونس الحديث.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية فى تحديث لنصائح السفر على موقعها على الانترنت الليلة الماضية أن الهجمات ربما نفذها "أفراد غير معروفين للسلطات استلهموا أفعالهم من جماعات ارهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعى."

وكتب وزير الدفاع البريطانى مايكل فالون ووزير الخارجية فيليب هاموند فى مقالين صحفيين منفصلين اليوم الأحد أن جرائم القتل فى تونس ستكون عاملا فى رسم سياسات الدفاع والأمن فى بريطانيا هذا العام وستقوى عزم لندن على التصدى لما وصفاه بالخطاب السام للتطرف .

ومن المتوقع أن يرتفع عدد البريطانيين الذين تأكد مقتلهم فى الهجوم إذ أن بعض السياح البريطانيين فى تونس ما زالوا مفقودين ومن المقرر أن يعود كثير من البريطانيين إلى بلادهم اليوم الأحد بعد أن قطعوا عطلتهم فى تونس.

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