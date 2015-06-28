تحرير 47 رهينة من أيدى تجار البشر بولاية كسلا السودانية

تمكنت شرطة ولاية كسلا- شرق السودان- من تحرير 47 رهينة، بعد عملية تبادل إطلاق نار واشتباكات واسعة -، كانوا محتجزين من قبل خاطفين أجانب يقومون بالاتجار فى البشر.

وقال مدير شرطة كسلا اللواء عمر مختار- لصحيفة الرأى العام الصادرة بالخرطوم اليوم الأحد، أن العملية تمت بعد متابعات مستمرة لأفراد العصابة، مشيرا إلى أنه بعد تحديد مكان إخفاء الرهائن وتواجد الخاطفين، داهمت قوة من الشرطة منطقة البحر واشتبكت مع الخاطفين.

وقال أن الاشتباكات استمرت فترة من الزمن إلى أن تم القبض على المتهمين وتحرير الرهائن، مؤكدا ضبط عربتى "بوكس" وكمية من الأسلحة بحوذة المتهمين.

وأكد أنه تم القبض على شبكة التهريب بتهم تهريب بشر وحيازة أسلحة وذخيرة، لافتا إلى أنه سيتم تقديمهم للمحاكمة العاجلة.

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