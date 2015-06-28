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«إفريقي الشباب» يهنئ جيبوتي بمناسبة ذكرى الاستقلال الـ 38

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«إفريقي الشباب» يهنئ جيبوتي بمناسبة ذكرى الاستقلال الـ 38 «إفريقي الشباب» يهنئ جيبوتي بمناسبة ذكرى الاستقلال الـ 38

علم جيبوتي

هنأ مؤسس مكتب الشباب الأفريقى بوزارة الشباب و الرياضة و نائب الأمين العام لاتحاد الشباب الأفريقى، حسن غزالى، الجالية الجيبوتية داخل و شمال أفريقيا بذكرى استقلال الدولة العربية عن فرنسا عام 1977 في 27 يونيو .

و أشار غزالى إلى أهمية جيبوتي بالنسبة لمصر و أهمية مصر بالنسبة لجيبوتي و هو ما اتضح خلال زيارة السيد وزير الخارجية سامح شكرى خلال لقائة بالرئيس عمر جيله خلال شهر مايو بالاضافة للقائة العديد من القيادات فى الدولة العربية الشقيقة .

و من جانبه أكد غزالى أن وزارة الشباب و الرياضة من خلال مكتب الشباب الافريقى تهتم بمصالح الطلاب الافارقة داخل مصر . فالطالب الافريقى من أوائل اهتمامات المكتب على المستوي المحلى و نعمل جاهدين كفريق لمكتب الشباب الافريقى للتنسيق مع الاتحادات الطلابية الافريقية و القيادات الافريقية الطبيعية داخل مصر لإيصال الخدمات الترفيهية و التثقيفية التى تقدمها الوزارة من خلال المكتب لهم و هو ما نال إعجاب اللجنة التنفيذية لاتحاد الشباب الافريقى لما فيه من تواصل مع القواعد الشبابية من خلال الكيانات التى تمثل الطلاب .

يذكر أن الجالية الجيبوتية فى مصر تقدر بحوالى ال2500 فرد بين طلاب و أسر.

كتب : أحمد سامح

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