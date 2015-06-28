جامعة المنيا تنضم لنادي المائة لأفضل الجامعات العربية

قال الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا، أن الشركة البريطانية كواكاريلي سيموندس Quacquarelli Symondos أعلنت نتيجة تصنيفها العالمي لعام 2015 بدبي، حيث إنضمت جامعة المنيا ولأول مرة لنادي المائة لأفضل جامعات الوطن العربي.

وأضاف أن ما يميز هذا التصنيف أنه لا يتناول مؤشرات سطحية قد تخفي أكثر مما تبدي من الأوضاع المركّبة داخل كل جامعة، بل يتعمق في تناوله تحليل مقومات هذه الجامعات إلى تقييم مستوى التعليم الذي تقدمه الجامعات المصنفة، وجودة بحوثها الأساسية والتطبيقية، وتوصيف قدرات خريجيها في المراحل التعليمية الأساسية والعليا، بالإضافة أيضاً إلى موقعها الإلكترونى.

وفي سبيل وضع هذه المعايير في شكل متغيرات يمكن قياس مؤشراتها، وحدّد التصنيف أوزاناً لأدواته الرئيسية في تقييم الجامعات.

الجدير بالذكر أن تصنيف كيواس وضع عدة معايير لتصنيف الجامعات المائة من خمسة عشر دولة عربية مؤهلة للإدراج كما تتضح أهمية هذا التصنيف فى تقييم البرامج والخريجيين حيث تعد معايير التقييم مؤشرات عملية وعلمية لتقييم الجامعات واﻻعتراف ببرامجها وشهاداتها ومراجعتها باستمرار لتطوير خطط وسياسات التعليم العالي.