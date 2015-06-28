الليلة.. الأهلي يستضيف الترجي التونسي بدوري المجموعات بالكونفدرالية

يلتقي فريقالنادي الأهلي، اليوم الأحد، مع فريق الترجي التونسي، في إطار الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية، باستاد السويس الجديد.

وكثفت قوات الأمن بالسويس استعدادتها لتأمين المباراة، وقال اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس، في تصريحات صحفية له، إن قوات الأمن على استعداد تام لتأمين المباراة، مشيرا إلى أن جميع المباريات التى تمت إقامتها بالسويس خلال الفترة الماضية سواء محلية أو إفريقية قامت قوات الشرطة بتأمينها وخرجت بسلام.