التنمية المحلية تحيل عاملين بالمحليات للنيابة لتغريمهما مواطنين مبالغ مالية

وجه اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية بالتحقيق مع بعض العاملين بمحافظتى القاهرة والمنيا، تمهيداً لإحالتهم للنيابة الإدارية لتصويب أخطاء بعض العاملين بالمحليات.

وأضاف لبيب، خلال بيان أصدرته الوزارة، أنه تم تكليف جهاز التفتيش والمتابعة الرقابية التابع للوزارة برئاسة اللواء إبراهيم حسن بفحص شكويين لبعض المواطنين والوقوف على مدى أحقية الشاكين فى شكواهما، وتبين للجان التى شكلها الجهاز أحقية الشاكين وصحة ادعائهما، مؤكداً حرص الوزارة على حل مشاكل المواطنين ورفع المعاناة عن كاهل المتعاملين مع المحليات وتصويب أية أخطاء.

وأوضح لبيب، أن الواقعة الأولى تتلخص فى قيام أحد الأحياء بالقاهرة بإلزام إحدى المؤسسات الخاصة بسداد مبلغ كبير نظير إصلاح تلف ورصف جزء من الطريق نتيجة الحفر لمد كابل الكهرباء (إعادة الشىء إلى أصلة ) وخلال الفحص الميدانى، تبين أن الطريق المشار إليه طريق ترابى غير مرصوف وإصلاحه لا يستحق مثل هذا المبلغ الذى تم عمل مقايسة إصلاحه على أساس أنه مرصوف، وأما الواقعة الثانية فتتلخص فى قيام عاملين بإحدى الوحدات المحلية القروية بالمنيا، بتحرير محضر لأحد الفلاحين نتيجة إشغاله للطريق بكمية أتربه وبمبلغ أكبر من الرسم المستحق والواجب فى تلك الحالات.

وأشار اللواء إبراهيم حسن رئيس جهاز التفتيش إلى أن الوزير أمر بتصحيح المطالبات الواجبة على المواطنين وإحالة المتسببين فى الواقعتين للتحقيق والنيابة الإدارية جراء مخالفتهما للقوانين واللوائح الخاصة بالإدارة المحلية وحتى لا تتكرر مثل هذه الحالات .

وقال رئيس جهاز التفتيش إن اللواء عادل لبيب شدد على الاهتمام بالشكاوى التى تمس سلوكيات بعض العاملين بالإدارة المحلية والتى من الممكن أن تؤثر على المجهودات المبذولة بوحدات الإدارة المحلية والقاعدة العريضة من الشرفاء العاملين بها والتى من الممكن أن تمس سمعة المحليات.