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المتحدث العسكرى يعرض فيلما عن الفريق سعد الشاذلى فى ذكرى العاشر من رمضان

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المتحدث العسكرى يعرض فيلما عن الفريق سعد الشاذلى فى ذكرى العاشر من رمضان المتحدث العسكرى يعرض فيلما عن الفريق سعد الشاذلى فى ذكرى العاشر من رمضان
عرض العميد محمد سمير المتحدث العسكرى فيلما تسجيليا عن حياة الفريق سعد الدين الشاذلى ودوره البطولى فى حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بمناسبة ذكرى الانتصار العظيم فى العاشر من رمضان.

وأضاف المتحدث العسكرى، فى بيان له:"يبقى التاريخ شاهداً بكل الفخر على بطل من الأبطال الذين عزفوا أنشودة النصر، هذا البطل الذى سطر ورفاقه بحروف من النور ملحمة العبور العظيم، إنه رئيس أركان حرب القوات المسلحة فى معركة التحرير الفريق سعد الدين الشاذلى.

فى ذكرى الإنتصار العظيم ... ذكرى حرب رمضان المجيدة ...يبقى التاريخ شاهداً بكل الفخر على بطل من الأبطال الذين عزفوا أنشودة النصر...هذا البطل الذى سطر ورفاقه بحروف من النور ملحمة العبور العظيم ...إنه رئيس أركان حرب القوات المسلحة فى معركة التحرير ...الفريق / سعد الدين الشاذلى ...

Posted by ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ on Sunday, June 28, 2015

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