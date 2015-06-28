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الداخلية تشن حملات تموينية على الأسواق وتضبط 654 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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الداخلية تشن حملات تموينية على الأسواق وتضبط 654 قضية متنوعة خلال 24 ساعة الداخلية تشن حملات تموينية على الأسواق وتضبط 654 قضية متنوعة خلال 24 ساعة
واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية مداهمات الأسواق فى شهر رمضان، وشن الحملات التفتيشية لضبط كافة المخالفات التموينية.

وأسفرت الحملات التموينية التى قادها اللواء مدحت عبد الله مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، فى ضبط ( 654 ) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها ( مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية) وتنفيذ ( 50 ) حكم قضائى.
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مصر 365

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