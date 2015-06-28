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إصابة 8 أفراد فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على الجيرة بالمنوفية

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إصابة 8 أفراد فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على الجيرة بالمنوفية إصابة 8 أفراد فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على الجيرة بالمنوفية
أصيب 8 أفراد بقرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية بإصابات بالغة، وذلك فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على الجيرة، تم نقلهم إلى مستشفى تلا المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من المقدم نصر القارح رئيس مباحث مركز قويسنا يفيد حدوث مشاجرة بقرية كفر ربيع ووقوع مصابين.

بالانتقال الفورى والفحص تبين أن طرفى المشاجرة عائلة أبو خشيم طرف أول، وطرف ثانى عائلة درة بسبب خلافات على الجيرة، ونتج عن المشاجرة إصابة 8 أفراد بإصابات بالغة، وتم نقلهم إلى مستشفى تلا المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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