الداخلية الكويتية تكشف هوية منفذ الهجوم على مسجد الصوابر

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد هوية الانتحاري الذي نفذ الهجوم على مسجد الصوابر الكويتي.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن منفذ الهجوم “سعودي الجنسية، ويدعى “فهد سليمان عبد المحسن القباع”، وأنه دخل البلاد في نفس اليوم الذي نفذ فيه الهجوم.

وأضاف البيان أن “القباع” دخل البلاد يوم الجمعة الماضي فجراً عن طريق المطار وهو نفس اليوم الذي ارتكبت فيه الجريمة النكراء.

وألقت الكويت القبض على شخصين في إطار التحقيقات بتفجير المسجد الذي أودى بحياة نحو 30 شخصاً.

والشخصان اللذان ألقي القبض عليهما هما سائق المركبة التي أقلت الانتحاري صباح عيدان سعود، الذي وصف بأنه من المقيمين بصورة غير شرعية في الكويت، وصاحب المنزل الذي كان يأوي سائق السيارة، الذي وصف بأنه “من مؤيدي الفكر المتطرف”.