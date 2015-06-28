أخبار عاجلة

في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم -
القبض على 3 طلاب بتهمة "القرصنة" على البنك الأهلي في الفيوم -
استعدادًا لعيد القيامة.. مدير أمن الإسكندرية يتفقد قوات تأمين الكنائس -
لماذا يحتفل المصريون بشم النسيم في اليوم التالي من عيد القيامة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الداخلية الكويتية تكشف هوية منفذ الهجوم على مسجد الصوابر

Google+ Print

صورة من التفجير

صورة من التفجير

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد هوية الانتحاري الذي نفذ الهجوم على مسجد الصوابر الكويتي.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن منفذ الهجوم “سعودي الجنسية، ويدعى “فهد سليمان عبد المحسن القباع”، وأنه دخل البلاد في نفس اليوم الذي نفذ فيه الهجوم.

وأضاف البيان أن “القباع” دخل البلاد يوم الجمعة الماضي فجراً عن طريق المطار وهو نفس اليوم الذي ارتكبت فيه الجريمة النكراء.

وألقت الكويت القبض على شخصين في إطار التحقيقات بتفجير المسجد الذي أودى بحياة نحو 30 شخصاً.

والشخصان اللذان ألقي القبض عليهما هما سائق المركبة التي أقلت الانتحاري صباح عيدان سعود، الذي وصف بأنه من المقيمين بصورة غير شرعية في الكويت، وصاحب المنزل الذي كان يأوي سائق السيارة، الذي وصف بأنه “من مؤيدي الفكر المتطرف”.

1-756044

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا