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محلب يطالب مسئولى الهيئة العربية للتصنيع بإنشاء مدرسة تعمل بالطاقة المتجددة

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محلب يطالب مسئولى الهيئة العربية للتصنيع بإنشاء مدرسة تعمل بالطاقة المتجددة محلب يطالب مسئولى الهيئة العربية للتصنيع بإنشاء مدرسة تعمل بالطاقة المتجددة
طالب المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، المسئولين فى الهيئة العربية للتصنيع بضرورة التواصل مع الدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفنى، لإنشاء مدرسة تعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة خلال الفترة المقبلة، لتكون نموذجا يمكن البناء عليه خلال الفترة المقبلة، ودراسة إمكانية تعميم التجربة على مختلف المدارس.

وأشاد رئيس الوزراء على هامش افتتاح خط إنتاج للألواح الشمسية بالهيئة العربية للتصنيع بجهود الهيئة العربية للتصنيع فى دعم مؤسسات الدولة، وتوفير كافة مصانعها لخدمة أهداف خطة التنمية الشاملة للدولة.
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