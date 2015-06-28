نام صح يحتار ضغطك فيك.. النوم المريح يقى من الضغط المرتفع

يمثل النوم أهمية كبيرة فى تعزيز الصحة العامة للإنسان، ويساعد على شعور الشخص بالاتزان وممارسة حياته بتركيز، لكن فى بعض الأحيان يهمل الكثيرون النوم بشكل مريح مما يؤثر على صحتهم ويعرضهم لبعض المضاعفات.

وهذا ما يوضحه الدكتور محمد فريد الجندى أستاذ أمراض القلب مؤكدا أن النوم الغير مريح أو السهر لفترات طويلة، يتسبب فى الإصابة ببعض الأمراض كارتفاع ضغط الدم وعدم التركيز، لأن النوم له دور مهم فى الحفاظ على توازن الجسم، كما أن النوم المريح بأوقات منتظمة يساعد على خفض ضغط الدم حوالى 15%، لذا عند السهر يحدث اضطراب فى مستوى ضغط الدم بالجسم، حيث إن الأشخاص الذين يعملون فى الليل يعتبرون أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

يشير د. محمد فريد الجندى أنه من الضرورى الالتزام بعدد ساعات النوم، مع الحرص على النوم بطريقة مريحة بضرورة والقيام بتمارين تساعد على استرخاء العضلات لتجنب ارتفاع ضغط الدم، ومن الأعراض التى تدل على ارتفاع ضغط الدم، الاستيقاظ من النوم والشعور بالصداع وعدم الاتزان، مما يعد دليلا على النوم بطريقة خاطئة وبشكل غير مريح .