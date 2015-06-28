المرصد السورى: مقتل 7 مدنيين فى حلب بقصف بالبراميل المتفجرة

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان أن سبعة مدنيين على الأقل بينهم أربعة أطفال لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بجراح فى قصف بالبراميل المتفجرة من الطيران المروحى للنظام السورى على مناطق فى حى الهلك تحتانى شمال شرق حلب.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية أن المرصد أضاف فى بيان له اليوم أن عدد القتلى جراء القصف مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى بعضهم فى حالات خطرة ووجود مفقودين تحت الأنقاض كما قتل طفل جراء قصف ببرميل متفجر على منطقة فى حى جب القبة بحلب القديمة.

وألقى الطيران المروحى برميلا متفجرا على منطقة فى حى السكرى جنوب حلب فيما قصف الطيران الحربى مناطق فى حى الميسر قرب مطار النيرب شرق حلب.

وأضاف المرصد أن طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولى نفذت اربع غارات على تمركز لتنظيم داعش فى قرى راعل واسنبل والغندورة بريف حلب الشمالى كما نفذت أخرى عدة ضربات على مناطق وتمركزات التنظيم فى بلدة صوران اعزاز بريف حلب الشمالى الشرقى.

وفى الحسكة شمال شرق سوريا ما زالت المدينة تشهد اشتباكات مستمرة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف وتنظيم داعش من طرف آخر عند أطراف حى النشوة وبالقرب من السجن المركزى والامن الجنائى فى القسم الجنوبى لمدينة الحسكة.

كما تدور اشتباكات بين وحدات حماية الشعب الكردى من جهة وداعش من جهة أخرى فى الأطراف الشرقية لحى غويران بجنوب شرق مدينة الحسكة وترافقت الاشتباكات مع قصف لقوات النظام وقصف جوى على مناطق سيطرة التنظيم فى القسم الجنوبى للمدينة.

وما زالت الاشتباكات العنيفة والقصف المتبادل مستمرا بين فصائل المعارضة السورية من جهة وقوات النظام والمسلحين الموالين لها فى مناطق متعددة بدرعا جنوب سوريا فى اطار معركة عاصفة الجنوب التى بداتها فصائل المعارضة قبل أيام قليلة ماضية والتى تهدف إلى السيطرة على مدينة درعا بكاملها.

>