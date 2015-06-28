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الداخلية تضبط 78 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة فى رمضان

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الداخلية تضبط 78 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة فى رمضان الداخلية تضبط 78 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة فى رمضان
واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وتمكنت الحملات المرورية خلال 24 ساعة من ضبط 78775 مخالفة مرورية متنوعة، و2142 دراجة بخارية مخالفة، 1187 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى، وحجز 1191 سيارة ودراجة بخارية مخالفة.. وضبط(6) حالات قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تأتى هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المرورى.

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مصر 365