استعدادات أمنية مكثفة بالسويس لتأمين مباراة الأهلى والترجى فى الكونفدرالية

كثفت قوات الأمن بالسويس استعداداتها لتأمين مباراة كرة القدم بين النادى الأهلى والترجى التونسى فى استاد السويس الجديد، اليوم الأحد، فى إطار الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس الاتحاد الأفريقى الكونفدرالية.

وأكد اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، فى تصريحات صحفية، أن قوات الأمن على استعداد تام لتأمين المباراة، مشيرا إلى أن جميع المباريات التى تم إقامتها بالسويس خلال الفترة الماضية، سواء محلية أو أفريقية، قامت قوات الشرطة بتأمينها وخرجت بسلام، مؤكدا أن رجال الأمن يبذلون جهودا كبيرة.

وأضاف أن الفريقين وصلا السويس، وتم تأمين أماكن إقامتهم وتحركاتهم داخل المدينة وملاعب التمرين.

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