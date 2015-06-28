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محلب يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو

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محلب يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو محلب يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو
بعث المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو المجيدة.
>" السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى
> رئيس الجمهوريـــــــة
>بمناسبة حلول الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو المجيدة، يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة أخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات.

لقد خرج الملايين من أبناء الشعب المصرى الأصيل فى ذلك اليوم التاريخى فى ملحمة شعبية شهد لها العالم أجمع، من أجل الخروج من النفق المظلم، والمصير المجهول، إلى عصر إعادة البناء واستعادة الدور الوطنى لمؤسسات الدولة، وتأسيس الجديدة، التى ينعم فيها أبناؤها الأوفياء بمناخ الأمن والأمان، لبناء حاضرهم وتأمين مستقبلهم.

وإننا يا سيادة الرئيس، إذ نحتفل بهذه المناسبة التاريخية، ندعو المولى عز وجل أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، كى تتبوأ مصر مكانتها المرموقة بين دول العالم".

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مصر 365

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