سيارات ليبية بدون لوحات معدنية مصرية فى شوارع الإسكندرية

أكد عدد من أهالى الإسكندرية، أن هناك عددا كبيرا من السيارات الليبية، التى تسير فى شوارع الإسكندرية بدون لوحات معدنية مصرية مثل جمرك أو مؤقتة، محذرين من خطورة هذه الظاهرة على أمن البلاد وأضافوا فى حالة قيام هذه السيارات بصدم أحد المواطنين ماذا سيكون العمل وقتها.

وأضافوا أن هناك مخاوف من استخدام مثل هذه السيارات فى أعمال إرهابية وتساءل الأهالى لماذا يتم السماح لهذه السيارات بالتحرك فى شوارع البلاد بدون لوحات مصرية حتى يمكن محاسبتها؟



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سيارة ليبية



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لوحات ليبية



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تحمل علامات ليبية