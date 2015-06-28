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الداخلية: لم نقبض على المفطرين فى نهار رمضان وليست هناك عقوبة قانونية

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الداخلية: لم نقبض على المفطرين فى نهار رمضان وليست هناك عقوبة قانونية الداخلية: لم نقبض على المفطرين فى نهار رمضان وليست هناك عقوبة قانونية
نفى اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة وحقوق الإنسان، إلقاء قوات الشرطة القبض على بعض المفطرين فى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، مؤكدًا أنه لا يجوز وضع قانون يتعارض مع نص قرآنى أو دستورى، وأنه ليس من حق أحد القبض على الناس بهذا السبب.

وأوضح مساعد وزير الداخلية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على قناة "أون تى فى"، أنه لا يجوز لرجال شرطة المرور أو غيرهم تحرير مخالفات للمفطرين فى نهار رمضان، لافتًا إلى أنه إذا حدث هذا سيكون هناك مخالفة بدون أساس قانونى تستوجب التحقيق مع من حررها، مضيفًا "وأنا أشك أن يكون هذا الكلام صحيحا من أساسه".

وتابع اللواء أبو بكر عبد الكريم: "القاعدة القانونية تقول لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وهناك نص قرآنى يجيز للمسلم أن يفطر فى نهار رمضان، فكيف للقانون أن يجرم هذا؟".

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