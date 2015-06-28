الداخلية الكويتية: منفذ الهجوم الإرهابى على مسجد الإمام الصادق سعودى الجنسية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، منذ قليل، أن منفذ الهجوم الإرهابى على مسجد الإمام الصادق، أمس الأول الجمعة، والذى أودى بحياة 28 مصلياً، هو سعودى الجنسية ويدعى فهد سليمان عبد المحسن القباع.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد تمكنت اليوم من إلقاء القبض على صاحب المنزل الذى أوى سائق المركبة الذى تولى توصيل الإرهابى إلى مسجد (الإمام الصادق)، والذى تمكنت من القبض عليه أمس، بعد عثورها على السيارة التى أقلت الإرهابى وإلقائها القبض على مالكها.

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أن صاحب المنزل كويتى الجنسية، وأن التحقيقات الأولية أفادت بأنه "من المؤيدين للفكر المتطرف المنحرف"، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن تواصل جهودها للتوصل لمعرفة الشركاء والمعاونين فى هذا العمل الإجرامى والوصول إلى جميع الحقائق والخيوط المتعلقة بهذه الجريمة النكراء.

يأتى ذلك بعد إعلان الوزارة ظهر أمس عن تمكن أجهزتها الأمنية المعنية من العثور على السيارة التى أقلت الإرهابى إلى مسجد (الإمام الصادق) وهى مركبة صالون يابانية الصنع وإلقاء القبض على مالكها.

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