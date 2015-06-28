أخبار عاجلة

في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم -
القبض على 3 طلاب بتهمة "القرصنة" على البنك الأهلي في الفيوم -
استعدادًا لعيد القيامة.. مدير أمن الإسكندرية يتفقد قوات تأمين الكنائس -
لماذا يحتفل المصريون بشم النسيم في اليوم التالي من عيد القيامة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الداخلية الكويتية: منفذ الهجوم الإرهابى على مسجد الإمام الصادق سعودى الجنسية

Google+ Print
الداخلية الكويتية: منفذ الهجوم الإرهابى على مسجد الإمام الصادق سعودى الجنسية الداخلية الكويتية: منفذ الهجوم الإرهابى على مسجد الإمام الصادق سعودى الجنسية
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، منذ قليل، أن منفذ الهجوم الإرهابى على مسجد الإمام الصادق، أمس الأول الجمعة، والذى أودى بحياة 28 مصلياً، هو سعودى الجنسية ويدعى فهد سليمان عبد المحسن القباع.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد تمكنت اليوم من إلقاء القبض على صاحب المنزل الذى أوى سائق المركبة الذى تولى توصيل الإرهابى إلى مسجد (الإمام الصادق)، والذى تمكنت من القبض عليه أمس، بعد عثورها على السيارة التى أقلت الإرهابى وإلقائها القبض على مالكها.

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أن صاحب المنزل كويتى الجنسية، وأن التحقيقات الأولية أفادت بأنه "من المؤيدين للفكر المتطرف المنحرف"، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن تواصل جهودها للتوصل لمعرفة الشركاء والمعاونين فى هذا العمل الإجرامى والوصول إلى جميع الحقائق والخيوط المتعلقة بهذه الجريمة النكراء.

يأتى ذلك بعد إعلان الوزارة ظهر أمس عن تمكن أجهزتها الأمنية المعنية من العثور على السيارة التى أقلت الإرهابى إلى مسجد (الإمام الصادق) وهى مركبة صالون يابانية الصنع وإلقاء القبض على مالكها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365