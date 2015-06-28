مرتضى يكشف عن أسماء 8 صفقات للزمالك الموسم الجديد

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أسماء صفقات الفريق للموسم الجديد خلال مداخلة تلفزيونية لإحدى القنوات الفضائية المصرية.

وعندما سؤل مرتضى خلال المداخلة التي تمت على قناة (صدى البلد) حول صفقات الزمالك للموسم الجديد أجاب قائلا:"لدينا إبراهيم عبد الخالق، اتفقت على ضمه مع محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة".

وأضاف "وهناك وعدا من فريق حرس الحدود بأن نحصل على الثنائي أحمد حسن مكي وأحمد صبري إذا ظل الفريق في الدوري. إدارة الفريق لا تمانع انتقالهم للزمالك".

وأردف "وهناك أحمد رفعت لاعب إنبي وأحمد الشيخ لاعب مصر المقاصة، أتمنى أن ننهي الاتفاق معهما".

وتابع "هناك أيضا وائل فراج، محمد عادل جمعة ومحمد جمال لاعب الترسانة".

وأتم "وبالنسبة لمحمد حمدي زكي لاعب الاتحاد، لا أريد خلق مشكلة للنادي. لقد تواصلت معهم بشأن اللاعب واتفقت على التعاقد معه، لكنه لن يلعب في الزمالك رغما عنه. أي لاعب يرفض نادي الزمالك لا نريده".