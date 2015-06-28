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القوات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات فى القدس

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القوات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات فى القدس القوات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات فى القدس
شنت قوات إسرائيلية ليلة أمس وفجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات جديدة فى العديد من أحياء مدينة القدس المحتلة، اعتقلت خلالها عددا من الفتيان، وتم نقلهم إلى مراكز توقيف وتحقيق تابعة لها فى المدينة المقدسة.

وأوضحت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن القوات اعتقلت فتى 14عاما بعد اقتحام منزل عائلته فى عمارة قرش فى حى بيت حنينا شمال القدس الليلة الماضية، كما اعتقلت آخرا 13 عاما من منطقة باب العامود.

واعتقلت أيضا الليلة الماضية فتيين من مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، واعتدت عليهما بالضرب المبرح قبل اقتيادهما إلى أحد مراكز التحقيق والاعتقال فى المدينة.

وشنت قوات الاحتلال حملة دهم للعديد من المنازل بمنطقة سويح فى حى رأس العامود جنوب المسجد الأقصى، اعتقلت خلالها عددا من الأطفال والفتيان لم يتم تحديد عددهم.
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