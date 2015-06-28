مقتل 20 عنصرا من القوات السورية بعد سيطرة داعش على أحياء جديدة بالحسكة

كشفت " شبكة سوريا مباشر" (المعارضة) أن مسلحى تنظيم داعش الإرهابى سيطروا على أحياء جديدة فى محافظة الحسكة شمالى شرقى سوريا خلال الساعات الماضية.

ونقلت قناة سكاى نيوز اليوم الأحد عن الشبكة قولها إن مسلحى التنظيم شنوا هجوما عسكريا مفاجئا على مقرات للقوات الحكومية والقوات الكردية المساندة له فى مدينة الحسكة.

وأضافت أن أكثر من 20 عنصرا من القوات الحكومية قتلوا إثر انفجار نفذه تنظيم داعش بعربتين مفخختين استهدفتا مبنى الأمن الجنائى بالمحافظة.

بدورها، قالت مصادر إليكترونية تابعة للتنظيم إن مسلحى داعش تمكنوا من قطع طريق إمداد القوات الحكومية بين الفوج 123 ومدينة الحسكة، وذلك بعد سيطرتهم على حاجز البترول ومنطقة "الفيلات الحمر".

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