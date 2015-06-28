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فشل وصول سفن إغاثة لميناء عدن جنوب اليمن بسبب قصف الحوثيين

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فشل وصول سفن إغاثة لميناء عدن جنوب اليمن بسبب قصف الحوثيين فشل وصول سفن إغاثة لميناء عدن جنوب اليمن بسبب قصف الحوثيين
صرح عدنان الكاف المتحدث باسم ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية بأن 3 سفن لم تتمكن من دخول ميناء الزيت بمدينة عدن (جنوب اليمن) بسبب القصف- والحرائق الناتجة عنه- الذى تعرض له ميناء الزيت بالبريقة من قبل ميليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح.

وقال الكاف فى بيان نشره عدد من وسائل الإعلام اليمنية اليوم أن سفينتين تتبعان الائتلاف تقلان 2800 طن من المواد الإغاثية والغذائية الأولى قادمة من ميناء المكلا بحضرموت والثانية من جيبوتى لم تدخلا الميناء بسبب القصف والحرائق.

وأضاف أن الثالثة تتبع الأمم المتحدة وتحمل 3 آلاف طن من المواد الإغاثية كانت على وشك أن ترسو فى ميناء الزيت بعدن إلا أنها لم تستطع بسبب الحرائق.

وتعانى محافظة عدن من نقص المواد الغذائية والطبية بسبب الحرب التى تشنها الميليشيات ضدها، والقصف العشوائى لمساكن المواطنين، مما أدى إلى هجرة الآلاف منهم إلى المحافظات الأخرى ودولة جيبوتى وارتفاع الأسعار بعد شح المواد الغذائية وعدم وصول سفن إغاثة بالقدر الذى يحتاجه المواطنون بسبب الحصار المفروض على الموانىء وتهديد الحوثيين للسفن.

ولا زالت النيران مشتعلة فى أحد خزانات الوقود بميناء الزيت بعدن بالرغم من محاولات السيطرة على الحريق بسبب قلة الإمكانيات لفرق الإطفاء وانتشار الحرائق لأماكن أخرى.
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مصر 365