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سقوط مسجلين خطر أحدهما هارب من حكم بالمؤبد فى حملة أمنية بالقليوبية

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سقوط مسجلين خطر أحدهما هارب من حكم بالمؤبد فى حملة أمنية بالقليوبية سقوط مسجلين خطر أحدهما هارب من حكم بالمؤبد فى حملة أمنية بالقليوبية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط مسجلين خطر أحدهما هارب من حكم 25 سنة سجن والآخر ينصب على المواطنين لسرقة أغراضهم عن طريق المغافلة، تحرر المحضر اللازم للواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كان اللواء عبد العظيم نصر الدين تلقى إخطارا من النقيب هانى ملاك ضابط مباحث بإدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقليوبية من ضبط "محمد.ع "عاطل 38 سنة، ومقيم أبو زعبل - الخانكة والهارب من الحكم المؤبد فى القضية رقم 1995 لسنة 2014 جنايات قسم الخانكة محضر 1265 لسنة 2015 شمال بنها غيابى بجلسة كلى مستأنف 4648 لسنة 2014 التهمة مخدرات الحكم مؤبد 25 سنة و10000غرامة.

كما تم ضبط "وليد.غ"، 35 سنة، بحوزته عدد من البطاقات الشخصية بأسماء أشخاص وعدد من التليفونات والنقود قام بالاستيلاء عليهم بطريق النصب على أصحابهم.

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مصر 365