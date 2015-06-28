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ضبط أسلحة نارية و3 كيلو بانجو بحوزة مسجل خطر وهارب من مؤبد بكفر الشيخ

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ضبط أسلحة نارية و3 كيلو بانجو بحوزة مسجل خطر وهارب من مؤبد بكفر الشيخ ضبط أسلحة نارية و3 كيلو بانجو بحوزة مسجل خطر وهارب من مؤبد بكفر الشيخ
تمكنت مباحث كفر الشيخ تحت إشراف اللواء عبد الرحمن شرف، مدير الأمن، ورئاسة العميد أشرف ربيع مدير إدارة البحث النائى، والعميد محمد عمار، رئيس مباحث المديرية، خلال حملة أمنية من ضبط 3 أسلحة نارية بحوزة ثلاثة أشخاص.

ونجح رجال المباحث فى إلقاء القبض على "علاء .ر.ا.ع" 38سنة عاطل مسجل خطرفرض سيطرة وبحوزته طبنجة تركية الصنع عبار 9 مم وطلقة من ذات العيار بغرض الدفاع عن النفس، وتحرر المحضر رقم 29202 جنايات المركز.

كما تم ضبط "محمد .م.ع.ع" 30 عاما عامل مقيم بقرية إبشان مركز بيلا وبحوزته فرد خرطوش صناعة محلية عيار 12مم و5 طلقات من ذات العيار بقصد الدفاع عن النفس، وتحرر المحضر رقم 9259 جنايات مركز بيلا.

كما تم ضبط "أحمد .ا.ا.ق" 32 سنة عامل مقيم بقرية سيدى غازى ومحكوم عليه فى القضية رقم 1142جنيات المركز بالمؤبد وبحوزته فرد خرطوش صناعة محلية عيار 12مم و4 طلقات من ذات العيار بغرض الدفاع عن النفس كما تم ضبط 3 كيلو من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار وتحرر المحضر رقم 13810 جنايات مركز كفر الشيخ، وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365