دورة تدريبية للتأهيل لاختبارات كلية الفنون الجميلة فى جامعة المنصورة

أعلن الدكتور عمر غنيم، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة، أنه قد تقرر إجراء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات الفنون الجميلة بالكلية داخل الحرم الجامعى لجامعة المنصورة (فنون فقط) - وسوف تقوم الكلية بعمل دورات تدريبية مكثفة للتأهيل لاختبار القدرات بمقر الكلية، وذلك اعتبارا من 1/ 7 /2015، والدورة ثلاثة أيام بواقع 15 ساعة واليوم 5 ساعات من 10 صباحا إلى 3 ظهرا، وتشمل مجالات الاختبار المختلفة "التصميم ، الرسم الحر ، النحت ، الثقافة الفنية.

تأتى الدورة التدريبية فى إطار تأهيل طلاب الثانوية العامة وصقل مهاراتهم الفنية فى مجالات الفنون لاجتياز اختيارات كليات الفنون الجميلة على مستوى الجمهورية .

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