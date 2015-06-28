محافظ الإسماعيلية يستقبل اليوم قنصل الصين خلال زيارته للمحافظة

من المنتظر أن يستقبل اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة صباح اليوم الأحد "شيونان شان" القنصل العام الجديد لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية يرافقه "ليتيمكستو" المنسق العام للعلاقات العامة بالقنصلية.

يستهدف القنصل الصينى من وراء الزيارة التعرف على معالم المحافظة وأهم المقومات الطبيعية وفرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة وبحث ومناقشة سبل دعم التعاون بين الجانبين، حيث تأتى هذه الزيارة ضمن برنامج الزيارات التى يقوم بها قنصل الصين للتعرف على المحافظات المصرية.

ومن المنتظر أن يصل القنصل الصينى الى مقر ديوان عام المحافظة فى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأحد.

>