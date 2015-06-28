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بروتوكول تعاون بين جامعة طنطا وشركة SGS لتطوير النظام الإدارى

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بروتوكول تعاون بين جامعة طنطا وشركة SGS لتطوير النظام الإدارى بروتوكول تعاون بين جامعة طنطا وشركة SGS لتطوير النظام الإدارى
وقع الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا والدكتور أشرف الزهيرى مدير شركة SGS المانحة لشهادة "ISO 9001" للجودة بروتوكول تعاون بشأن مشروع تطوير النظام الإدارى بالجامعة بحيث يتم تفعيل المشروع بعدد من الإدارات العامة بالجامعة.

وتتمثل الإدارات فى الإدارة العامة لشئون التعليم، والإدارة العامة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والإدارة العامة لشئون أعضاء هيئة التدريس، وإدارات العلاقات الثقافية، والمكتبات، والتنظيم والإدارة، والإدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار كبداية لتعميم التجربة على باقى إدارات الجامعة.

تسعى الجامعة من خلال تطبيق المشروع إلى توحيد التعامل بنظام معين لتسهيل الحصول على الخدمة وضمان استمراريتها، وإعادة هيكلة التنظيم الإدارى والأكاديمى، وتأهيل الجامعة وكلياتها لاعتماد الجودة، وتحقيق الفاعلية التعليمية وتطوير منظومة البحث العلمى وتحقيق التنافسية والتميز والابتكار، وتنمية الموارد الذاتية والإمكانيات المادية للجامعة، استكمال البنية التحتية لمنشآت الجامعة ورفع كفاءة البنية المعلوماتية، تطبيق نظام الأرشفة الإلكترونية وتوثيق العلاقات العلمية والخدمية للجامعة محلياً وإقليمياً ودولياً.

حضر توقيع الاتفاقية حسن الحبيشى أمين عام الجامعة والمدير التنفيذى للمشروع، وأسامة صديق نائب المدير التنفيذى وممثل الإدارة.
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