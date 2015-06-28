حافظ على وزنك وابعد عن الأكلات السريعة.. تقى نفسك من السكر

اتباع بعض النصائح والأساليب الصحية يساعد فى الوقاية من بعض الأمراض وأهمها مرض السكر.

وفى هذا السياق يقول الدكتور هشام الحفناوى عميد معهد السكر والغدد الصماء: إن العامل الوراثى يلعب دورا كبيرا فى الإصابة بسكر النوع الثانى، بالإضافة إلى العادات الحياتية السيئة، كالاعتماد على الوجبات السريعة وعدم ممارسة الرياضة، مما ينتج عنها زيادة فى الوزن، والإصابة بالسمنة والتى تعد من العوامل الأساسية فى الإصابة بمرض السكر، لأنها تحدث مقاومة للأنسولين فى الجسم، فيفرز البنكرياس الأنسولين بكميات كبيرة أكثر مما يحتاجها الجسم .

يوضح د. هشام الحفناوى أن من أهم الطرق للوقاية من الإصابة بمرض السكر، هو اتباع حياة صحية بممارسة التمرينات الرياضية والحفاظ على الوزن المثالى للجسم، وتجنب تناول الحلويات بكميات كبيرة وتجنب وجود دهون فى مناطق معينة بالجسم كالبطن، الابتعاد عن المشروبات الغازية، الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة.

يتابع أنه من الضرورى أيضا تجنب بعض العادات الخاطئة التى يفعلها الكثيرون، بتناول وجبات دسمة أو النوم بعد الأكل مباشرة، حيث أن هذه العادات تساعد على تراكم الدهون فى الجسم نتيجة لقلة الحركة فيفرز الجسم الكثير من الانسولين دون حاجة الجسم له.