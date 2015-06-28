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لو عندك ضغط.. مارس رياضة وظبط أكلك تقى نفسك من ارتفاعه

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لو عندك ضغط.. مارس رياضة وظبط أكلك تقى نفسك من ارتفاعه لو عندك ضغط.. مارس رياضة وظبط أكلك تقى نفسك من ارتفاعه
ارتفاع ضغط الدم "القاتل الصامت"، من الأمراض التى تحدث بشكل مفاجئ وله مضاعفات خطيرة على القلب والدماغ والكلى، كما تتعدد أنواع الأدوية التى تساعد على تنظيم ضغط الدم، على الرغم من أن هناك طرق سهلة وبسيطة تساعد على تنظيمه بعيدا عن الأدوية.

وهذا ما يوضحه الدكتور محمد عبد الرازق استشارى الأمراض الباطنة والقلب، أن هناك بعض الطرق والنصائح، عند فعلها تساعد على تنظيمه بعيدا عن الأودية منها ممارسة الرياضة، حيث إن ممارسة الرياضة بانتظام تساعد على تخفيف ضغط الحياة، وبالتالى يتجنب التعرض لمشكلة ارتفاع ضغط الدم، فمن الضرورى ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثلاث مرات فى الأسبوع ومن الممكن اختيار نمط الرياضة حسب الرغبة كركوب الدراجة أو الجرى أو المشى.

يتابع أنه من الطرق التى تساعد على تنظيم مستوى ضغط الدم، ضبط الوزن إلى المثالى، لأن زيادة الوزن تتصدر قائمة الأسباب المؤدية لارتفاع الضغط، بجانب المسببات الأخرى مثل ضغط الحياة اليومى وتناول بعض الأدوية كحبوب منع الحمل وغيرها، لافتا إلى أن إتباع نظام غذائى صحى من الأشياء المهمة لتجنب ارتفاع ضغط الدم، وذلك بتناول غذاء غنى بالفواكه والخضروات والابتعاد عن الأغذية الدسمة والغنية بالدهون المشبعة، ما يعنى تقليل تناول اللحم الأحمر واستبداله بسمك التونة قليلة الملح أو السلمون، و تجنب الوجبات السريعة لاحتوائها على نسب عالية من الشحوم والملح.

يشير أنه من الضرورى عدم تناول المخلالات والأسماك المملحة وشرب القهوة والشاى مع الحرص على عدم تناول بعض الأدوية التى تتسبب فى ارتفاع ضغط الدم كالكالسيوم والماغنسيوم لوقت قصير.

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مصر 365

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