أخبار عاجلة

في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم -
القبض على 3 طلاب بتهمة "القرصنة" على البنك الأهلي في الفيوم -
استعدادًا لعيد القيامة.. مدير أمن الإسكندرية يتفقد قوات تأمين الكنائس -
لماذا يحتفل المصريون بشم النسيم في اليوم التالي من عيد القيامة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

احذرى.. مبردات الهواء تتسبب فى رفض طفلك للرضاعة الطبيعية

Google+ Print
احذرى.. مبردات الهواء تتسبب فى رفض طفلك للرضاعة الطبيعية احذرى.. مبردات الهواء تتسبب فى رفض طفلك للرضاعة الطبيعية
انتشرت مبردات الهواء فى الكثير من المنازل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الجو والرطوبة العالية وهو ما قد يسبب بعض الأضرار الصحية وخاصة للأطفال، حيث تجهل كثير من الأمهات التأثير الضار لمبردات الهواء على صحة الطفل.

حول ذلك تقول الدكتورة نهى أبو الوفا استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن تعرض الأطفال وخاصة حديثى الولادة لمبردات الهواء مثل المكيفات والمرواح أحد العوامل التى تتسبب فى التعرض لبعض الأضرار الصحية، نظرا لأن مناعة الطفل أضعف من الكبار فلا يتحمل انخفاض درجات الحرارة ومبردات الهواء.

وتستكمل د. نهى قائلة "هناك بعض الأعراض والعلامات التى تظهر على الطفل نتيجة تعرضه بصورة كبيرة لمبردات الهواء وأهمها":
>1)قلة حركة المولود.
>2)رفض الرضاعة.
>3)قلة كمية البول .
>4) برودة الجسم خاصة الأطراف الأربعة والوجة وأحمرار لون الجلد والتهاب بالأنف.
>5)تكون درجة حرارة جسم المولود ما بين 30 إلى 35 درجة.

وتتابع د. نهى قائلة "فى حالة ملاحظة الأمهات الأعراض السابق ذكرها على طفلها بضروة اتباع الخطوات التالية ":
>1)ابعاد الطفل عن التعرض لمبردات الهواء على الفور .
>2)تدفئة الطفل على الفور.
>2)رضاعة الطفل واحتضانه وفى حالة رفضة للرضاعة الذهاب للطبيب .

وأضافت د. نهى قائلة "يساهم تعرض الطفل لمبردات الهواء للإصابة بدور البرد وفى حالة عدم تلقيه العلاج المناسب تتطور إلى التهاب رئوى أو نزلة شعبية أو معوية ".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365